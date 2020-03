Tenta la rapina ad un’anziana con “spray al coronavirus”

Tenta la rapina nei confronti di una donna anziana spruzzando spray al peperoncino e urlando “coronavirus”. I Carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio, però, sono riusciti a risalire alla donna nelle scorse ore hanno denunciato in stato di libertà per tentata rapina, una donna 40enne di Busto, disoccupata, pluripregiudicata nota alle forze dell’ordine.

La malvivente è stata identificata grazie all’analisi di alcune immagini dei sistemi di videosorveglianza privata che hanno registrato il passaggio della sua autovettura nel luogo dove si è consumata la tentata rapina. Per questo è stata ritenuta responsabile del reato avvenuto questa mattina ai danni di una 84enne, anch’essa di Busto, pensionata. La rapinatrice ha chiaramente approfittato della paura, in particolare negli anziani, generato dall’allarme contagio da Coronavirus.

Sopraggiunta a bordo di autovettura di piccole dimensioni in prossimità dell’anziana che camminava a piedi, in via Ponchielli, verso un piccolo alimentari della zona, si è fermata intimando alla pensionata di consegnare la borsetta personale; ad un primo rifiuto della donna, la rapinatrice è scesa dal mezzo, spruzzato il contenuto di una bomboletta spray contenente sostanza urticante, verso il volto della vittima, gridando più volte, la parola “coronavirus”.

Lo scopo era proprio quello di creare timore nell’anziana che, comunque, tenendo ben stretta la borsa, non consentiva alla donna di portare a termine il reato. Proprio durante la fuga a bordo dell’auto, la stessa è passata davanti ad alcune telecamere le cui immagini hanno consentito di risalire dapprima al veicolo, poi all’intestatario e successivamente all’identificazione dell’autrice del reato, comunque rimasto tentato.

I militari intervenuti hanno soccorso l’anziana, scossa da quanto accaduto; dopo le cure mediche in ospedale, dove le hanno diagnosticato una irritazione agli occhi dovuta al contenuto urticante contenuto nella bomboletta spray, la donna è stata accudita in caserma dove, oltre alla formalità della denuncia, le sono state rivolte le attenzioni particolari dovute ad una donna così anziana provata da una giornata così complessa.