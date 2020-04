Alla “Pinetina” prima di Juve-Inter: denunciati 49 tifosi nerazzurri

È di ben 49 persone denunciate il bilancio delle indagini svolte dalla Questura di Como in relazione al raduno di tifosi dell’Inter alla “Pinetina” di Appiano Gentile lo scorso 7 marzo, vigilia della partita di campionato tra la Juventus e i nerazzurri (match disputato a Torino a porte chiuse).

In quella data, circa 400 supporters interisti si diedero appuntamento al centro sportivo “Suning”, tradizionale sede dei ritiri e degli allenamenti della squadra di mister Antonio Conte, per mostrare la propria vicinanza ai giocatori in partenza per un’attesissima gara di Serie A (poi vinta 2-0 dalla Juventus).

I tifosi però, oltre a non aver preannunciato il ritrovo, in quella circostanza violarono le restrizioni imposte dal decreto legge del 23 febbraio per il contenimento e la gestione dell’emergenza sanitaria dovuta al coronavirus. Come poi, solitamente, avviene in questi casi, le persone intervenute non erano dotate di dispositivi di sicurezza e si erano ammassate senza rispettare la distanza di sicurezza.

A causa di queste violazioni, quindi, sono state acquisite le immagini girate dal personale della Polizia Scientifica attraverso le quali sono state, appunto, identificate e denunciate 49 persone residenti soprattutto in provincia di Milano (ma anche in quelle circostanti).