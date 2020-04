Aumentano i casi in osservazione a Samarate

Aumentano considerevolmente i casi sotto osservazione a Samarate, per sospetto Coronavirus.

Oggi si registra un contagiato (in totale oggi sono sette i casi conclamati), mentre nove sono le persone in osservazione.

«Per “osservazione” si intende che è stata fissata la misura della quarantena (14 giorni) e si applica alle persone che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di COVID-19» spiega il sindaco Enrico Puricelli. «Le autorità sanitarie hanno messo in atto il protocollo previsto ai fini del contenimento della diffusione del contagio e sono state attivate tutte le misure necessarie per la tutela di chi potrebbe aver avuto contatti con le persona ricoverata».

«Il numero così elevato dei soggetti in osservazione ci deve far riflettere. Non dobbiamo abbassare la guardia! Ogni giorno lo ripeto a tutti: dobbiamo limitate i contatti sociali Non siamo in vacanza».

Il Comune di Samarate ha già avuto ben quattro decessi.