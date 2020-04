Buoni spesa a 40 famiglie: Comerio gestisce l’emergenza

Sono 40 le richieste di aiuto giunte al Comune di Comero per l’emergenza coronavirus. Il paese ha ricevuto sovvenzioni statali per 10.000 euro per affrontare le ripercussioni legate al blocco totale delle attività. Una cifra che il sindaco Silvio Aimetti reputa comunque congrua per dare le giuste risposte anche se prevede che l’emergenza non finirà a breve termine.

La generosità della collettività, però, sta mostrando segni tangibili di solidarietà, una buona notizia nel caso l’emergenza si debba protrarre di un ulteriore mese.

Intanto da oggi sono disponibili altre 800 mascherine che porta la dotazione totale a 3000. Sarà sempre la Protezione civile a gestire la distribuzione così come sta già facendo con i buoni spesa.

«Siamo in contatto costante con i nostri medici di famiglia e con la casa di riposo – line e a spiegare il Sindaco Aimetti – la situazione è attualmente sotto controllo ed a tal riguardo vorrei ancora una volta ringraziare tutto il personale sanitario che sta lavorando in situazioni veramente difficili. Con il supporto dei medici di famiglia stiamo valutando la possibilità di attivare, di concerto con altri Comuni, una campagna di screening ematico per alcune categorie di persone. Restiamo in attesa a tal riguardo delle definitive linee guida di Regione Lombardia».

Il pensiero va immediatamente all’approssimarsi della “Fase 2” quando ci sarà la riapertura graduale delle attività e la ripresa della quotidianità: « È importante creare i presupposti per una ripartenza sicura e graduale. Per fare questo occorrono senso di responsabilità e volontà di collaborare da parte di tutti. Le posizioni rigide ed arroccate in questo momento a mio parere non servono. Servono al contrario decisioni serie e ponderate basate sui dati».