Buoni spesa alimentari: 160 richieste a Samarate

Ad oggi a Samarate sono arrivate 160 richieste per usufruire dei buoni spesa alimentari stanziati dal governo in aiuto delle famiglie in difficoltà. La cittadina ha ricevuto 85.488 euro.

«Dopo una prima distribuzione, i buoni spesa proseguiranno a essere consegnati a partire da oggi, venerdì 24 aprile, con ritiro presso i Servizi Sociali su appuntamento (definito telefonicamente); in caso di beneficiario con problemi di spostamento, sarà definita una consegna presso il domicilio da parte di personale incaricato dal comune di Samarate», spiega il sindaco, Enrico Puricelli.

Sono state inviate molte domande, «alcune incomplete: sono intervenuti i Servizi Sociali; sono impegnate con istruttorie telefoniche per completare la valutazione. Non tutti avranno diritto ai buoni spesa. Tra chi ne avrà diritto la tempistica di consegna non potrà essere la stessa per via dei controlli e delle valutazioni man mano effettuate».

Ogni buono spesa vale 50 euro ed è spendibile negli esercizi commerciali convenzionati esclusivamente per l’acquisto di beni di prima necessità.

Le richieste potranno essere inviate entro il 30 aprile. La richiesta, su apposito modulo allegato, dovrà essere inviata via mail all’indirizzo: assistente.sociale@samarate.net

In caso di impossibilità a scaricare il modulo o ad inviarlo via mail : contattare il n. 0331221469 dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00.

Tutte le info, la modulistica e gli esercizi commerciali convenzionati, sono sul sito internet del comune.