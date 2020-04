Buoni spesa a Tradate: 130 le richieste presentate in Comune

Sono quasi 130 le richieste arrivate in comune per accedere ai “buoni spesa“. Mentre la diffusione del Coronavirus sembra rallentare la propria corsa (a Tradate sono attualmente positive 35 persone, a cui si aggiungono 5 decessi), proseguono le attività per aiutare le persone in difficoltà. Tra queste c’è l’iniziativa del Governo che ha dotato i singoli comuni di un fondo da poter distribuire, tramite buoni spesa, alle famiglie in difficoltà.

A Tradate questo fondo è di circa 100.000 euro e nei giorni scorsi il Comune ha diffuso le regole per poter poter presentare le domande. Qui potete trovare tutte le informazioni per poter richiedere il buono spesa.

Il sindaco Giuseppe Bascialla ricorda che «Stiamo facendo il possibile per evitare che il virus si diffonda ed essere vicino a chi ha bisogno. Ma una cosa è certa: si devono rispettare le regole che sono state imposte, a partire dall’utilizzo della mascherane e il rispetto della distanza personale. Mi auguro che tutti facciano la loro parte».