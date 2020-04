Cade dalla scale e muore, addio a Don Mario

Il paese di Casalzuigno, questa mattina, si è svegliato con la triste notizia della scomparsa di Don Mario Munaretto.

Il parroco del paese è stato trovato morto nella sua abitazione ieri sera, martedì 21 aprile. A causare il decesso la caduta accidentale da una scala.

Secondo la ricostruzione dei Carabinieri della compagnia di Luino il parroco, accortosi di un nido di calabroni nella zona del garage della sua abitazione ha preso una scala per rimuovere il favo, perdendo l’equilibrio e cadendo a terra. Nel volo il sacerdote ha battuto violentemente il capo producendosi una ferita lacero contusa da cui è uscito molto sangue. Forse per riprendersi e chiamare i soccorsi si è recato in camera da letto dove è stato trovato privo di vita.

Ad accorgersi che qualcosa non andava è stato un collaboratore della parrocchia che ha più volte cercato di mettersi in contatto telefonico col don, ma non avendo risposta è andato a vedere cosa fosse successo e ha quindi chiamato i soccorsi, intervenuti fra le 20 e le 21 di martedì.

I carabinieri escludono che vi sia responsabilità di terzi nell’accaduto, la casa era in ordine e non vi sono segni di effrazione alle porte. Il medico legale ha riscontrato il forte trauma cranico come compatibile con la caduta dalla scala, trovata ancora nel luogo in cui il parroco voleva disfarsi dei calabroni. Del fatto è stata informata la magistratura di Varese e il pm di turno Flavio Ricci ha disposto la conduzione della salma all’obitorio dell’ospedale.

Don Mario Murnaretto aveva 74 anni ed era il prete del paese da moltissimi anni. «L’amministrazione è sconcertata per la perdita del parroco, persona da oltre vent’anni sul territorio sempre disponibile per le persone e per il sociale», commenta il sindaco Danilo De Rocchi.