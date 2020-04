Calcio giovanile, la Figc ha deciso per la sospensione definitiva

Con il Comunicato Ufficiale N. 187/A, pubblicato giovedì 16 aprile, recepito con proprio Comunicato Ufficiale N. 295 dalla Lega Nazionale Dilettanti, la FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio) ha deliberato la sospensione definitiva dei campionati nazionali Primavera, organizzati dalla Divisione Calcio Femminile della FIGC e dei campionati e tornei direttamente organizzati e sotto l’egida del Settore Giovanile e Scolastico già programmati per la stagione sportiva 2019/2020.

La Lega Nazionale Dilettanti, per quanto attiene a campionati di sua competenza, si è riservata l’adozione di eventuali provvedimenti all’esito di quanto comunicheranno le Autorità di Governo e sanitarie in relazione allo svolgimento dell’attività sportiva.

A livello giovanile non si svolgeranno pertanto le restanti gare dei Campionati Giovanili Nazionali, Under 18 Serie A e B, Under 17 Serie A e B, Under 17 Serie C, Under 16 Serie A e B, Under 16 Serie C, Under 15 Serie A e B e Under 15 Serie C; le fasi interregionali e finali dei Tornei Under 14 Pro e Under 13 Pro e dei Campionati Giovanili Nazionali Femminili Under 17 e Under 15; la fase eliminatoria e finale Nazionale dei Campionati Under 17 e Under 15 Dilettanti e Puro Settore e dei dei Campionati di Calcio a 5 Under 17 e Under 15 Dilettanti e Puro Settore.

Rimane per ora in stand by il campionato Berretti, che in provincia di Varese vede come unica protagonista la Pro Patria, il solo campionato giovanile che ancora non conosce il proprio futuro. A decidere sarà la Lega Pro, organizzatrice del torneo, che dovrà anche scegliere la strada per i campionati maggiore, ma questo andrà di comune accordo con i due campionati maggiori: Serie A e Serie B.

Il comunicato ufficiale: Comunicato-Ufficiale-n.-295_Sospensione-definitiva-Campionati-giovanili-1