Canton Ticino, 24 contagi in più e 4 nuovi decessi

L’ultimo bollettino dei contagi registra 4 nuovi decessi in Canton Ticino tra le persone positive al Coronavirus. Dall’inizio della pandemia sono in totale 295 le persone che hanno perso la vita dopo il contagio nel vicino cantone.

Per quanto riguarda i nuovi positivi il trend si conferma in rallentamento: nelle ultime 24 ore si contano 24 casi in più per un totale di 3.089 contagiati.

Continua a crescere però anche il numero dei guariti: in totale sono 661 i pazienti dimessi dall’ospedale dall’inizio della pandemia.

Tutti i dati sull’epidemia in Svizzera e sulla situazione nei singoli Cantoni