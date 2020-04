Cinquestelle: “Più tutele per i frontalieri“

A distanza di qualche giorno dall’allarme lanciato dai frontalieri, preoccupati per il loro futuro e la loro salute, ancora nulla si è mosso.

Il Coronavirus sta creando diversi problemi anche in Svizzera e in particolare nel Canton Ticino dove lavorano migliaia di lavoratori italiani, ora costretti a fronteggiare uno scenario preoccupante ed incerto.

“La scorsa settimana, durante la Commissione Speciale Elvetica, avevamo già sollevato le preoccupazioni che stanno vivendo i frontalieri: vorremmo sapere se esistono degli ammortizzatori sociali per chi non può lavorare e quali tutele si intendono adottare per evitare possibili licenziamenti”, dichiara Raffale Erba, consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle.

“La precarietà del posto di lavoro non è l’unico grosso problema che in questi giorni i frontalieri devono affrontare. Esiste anche un’emergenza sanitaria, legata ai possibili contagi di ritorno. Serve tutelare la loro salute con interventi concreti e fare in modo che il diritto fondamentale al lavoro sia salvaguardato con tutti gli strumenti esistenti”.

“A questo proposito, auspichiamo che tutta la Commissione Speciale Elvetica possa lavorare insieme all’assessore Sertori e di concerto con il Governo per cercare di trovare una soluzione efficace”, conclude Raffaele Erba.