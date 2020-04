Il comune continua a lavorare: al via i Consigli in videoconferenza

L’emergenza sanitaria non ferma l’attività amministrativa del Comune di Ferno: in questi giorni ha infatti regolamentato le modalità operative per le sedute in videoconferenza di tutti gli organi collegiali.

Attraverso una notifica via pec, gli assessori e i consiglieri hanno ricevuto le nuove regole che disciplineranno le sedute di giunta e consiliari, ma anche di commissioni e capigruppo; atti, quelli adottati dal sindaco Filippo Gesualdi e dal presidente del consiglio comunale Massimiliano Catania, che hanno come preciso obiettivo quello di garantire la continuità della macchina amministrativa nel rigoroso rispetto delle disposizioni ministeriali – Io resto a casa.

E così già martedì pomeriggio scorso, secondo le nuove modalità di seduta, si è riunita la commissione bilancio con tutti i componenti presenti e operativi purse virtualmente. La riunione si è svolta attraverso la piattaforma Skype free, che verrà utilizzata anche per la seduta del Consiglio Comunale convocato per lunedì 6 aprile prossimo con all’ordine del giorno, tra gli altri argomenti, il bilancio di previsione per il prossimo triennio, atto fondamentale per la gestione dell’emergenza. “Ci siamo subito attivati – spiegano il Sindaco Gesualdi e il presidente Catania –per consentire lo svolgimento dell’attività amministrativa senza interruzioni,con l’utilizzo di strumenti gratuiti che, in linea con le disposizioni ministeriali, non comporterà alcun costo per le casse comunali”. Attraverso le videoconferenze, infatti, si può lavorare comunque assicurando tutte le misure necessarie per collegarsi virtualmente senza creare situazioni pregiudizievoli per la diffusione del contagio. “Per il momento– prosegue Catania – non sarà possibile garantire lo streaming del Consiglio Comunale, ma per il prossimo futuro stiamo lavorando anche a quello. In ognicaso la seduta consiliare del 6 aprile sarà registrata ed integralmente pubblicata sul sito istituzionale del Comune (www.ferno.gov.it) perché anche i cittadini e la stampa possano prenderne visione”.