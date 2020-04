Il consiglio comunale si terrà in videoconferenza

Torna a muoversi la politica a Gallarate. Una necessità, per affrontare meglio le modalità di gestione dell’emergenza ma anche (e qui c’è un vincolo giuridico) per stanziare fondi aggiuntivi e modificare le previsioni di bilancio.

Ora, con le modifiche varate per decreto dal presidente del Consiglio comunale Donato Lozito, anche l’assemblea potrà tornare a riunirsi in videoconferenza. Regole e modalità sono state ovviamente stabilite nel dettaglio, dalla verifica della reale presenza dei consiglieri fino alla votazione con appello nominale.

In questo caso si parla anche di efficacia giuridica degli atti adottati dal Consiglio. Intanto si è fatta una prima “prova”, per così dire, con la riunione dei capigruppo dei diversi partiti, in vista della futura seduta: «Abbiamo avuto un confronto positivo e costruttivo in vista delle politiche di bilancio» assicura Lozito.

Va considerato che, se molte risposte possono essere attuate dalla giunta, la definizione delle risposte economiche richiederà anche di mettere mano al bilancio, una prerogativa del Consiglio.

Dopo la conferenza capigruppo è previsto anche il passaggio nella Commissione bilancio, presieduta da Luca Carabelli. Dove si cercherà anche un accordo tra maggioranza e opposizioni: finora si è riusciti a lavorare con una certa collaborazione, anche se si è già vista (sabato scorso) una fase di tensione.