Incidente stradale con ribaltamento sulla superstrada di Malpensa. Traffico bloccato

Soccorsi in azione sulla SS 336 di Malpensa, nel comune di Casorate Sempione, per un incidente stradale ha avuto luogo questa mattina – giovedì 17 luglio – verso le ore 9:00. Il sinistro ha coinvolto tre autovetture, una delle quali si è ribaltata. I vigili del fuoco, prontamente intervenuti, hanno messo in sicurezza i veicoli coinvolti e garantito l’area circostante.

Sul posto sono giunti anche i soccorritori sanitari e la polizia stradale per prestare assistenza e gestire la situazione. Secondo quanto comunicato, una persona è rimasta ferita, ma le sue condizioni sono state valutate come lievi. L’incidente ha causato rallentamenti alla circolazione, ma non sono stati segnalati altri feriti gravi.

Le forze dell’ordine sono intervenute per ricostruire la dinamica dell’incidente, mentre l’intervento dei soccorritori ha permesso di ridurre rapidamente i disagi alla viabilità. Il traffico però si è congestionato e in direzione Malpensa si sono formate lunghe code.