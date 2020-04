Coop Lombardia, mascherine a 80 centesimi a partire dai propri soci

Le mascherine di protezione sono ormai a tutti gli effetti un bene essenziale, soprattutto considerando l’ordinanza regionale che obbliga all’utilizzo. “Per questa ragione – afferma Alfredo De Bellis, vice presidente Coop Lombardia – e per tutelare il più possibile i nostri soci sia dal punto di vista della salute che da possibili speculazioni, Coop Lombardia, a partire da sabato 18 aprile, rende disponibili alla vendita blister da cinque mascherine chirurgiche monouso a tre veli. Il prezzo della confezione è di 4 euro, ovvero di 0,80 centesimi a mascherina, un prezzo sostenibile per un bene di prima necessità, offerto alle migliori condizioni possibili.”

Per scongiurare inevitabili accaparramenti e un veloce esaurimento delle scorte, ogni socio Coop potrà acquistarne una sola confezione. Dopo la prima fornitura che riguarda gli Ipercoop, il prodotto sarà disponibile in assortimento in modalità continuativa in tutti i negozi della rete di vendita.