In coro il canto contro l’apartheid per il 25 aprile

L’associazione Arci Karamogo ha sede a Milano, ma ha molti tesserati anche nel Varesotto. In occasione del 25 aprile 2020, non potendo festeggiare la Festa della Liberazione per strada con la sua consueta parata cittadina di danza e musica, ha ideato KORO-MOGO, un coro di ottanta elementi che riunisce in un mare di voci e volti tutti i soci, i sostenitori e gli amici di Karamogo.

Il progetto si finalizzerà in un video che verrà pubblicato il 25 aprile sui canali Facebook, Instagram e Youtube dell’associazione.

Il video e l’audio sono frutto di un montaggio, a cura di Lorenzo Gasperoni (produttore, musicista ed insegnante di percussioni dell’associazione), di tutti i file video ed audio chiesti ai soci in queste giornate di lockdown e costrizione casalinga: ognuno ha dato il proprio contributo, registrando il canto e filmandosi semplicemente dal cellulare.

“Non siamo cantanti, ma, come dice un proverbio africano, chi sa parlare, sa cantare”, spiegano i promotori ringraziando per l’arrangiamento Anita Daulne, cantante, etnomusicologa, direttrice di coro belga/congolese.

Il canto è “Shosholoza”, in lingua Zulu, e racconta il duro lavoro dei migranti che dallo Zimbawe si recavano in treno in Sud Africa per lavorare nelle miniere di diamanti. I minatori lo usavano per sostenersi gli uni con gli altri e dare ritmo ai loro gesti, secondo lo schema chiamata/risposta tipico di tanti canti subsahariani.

Lo cantava anche Nelson Mandela durante gli anni dei lavori forzati in prigionia ed è così diventato un canto militante e, poi, un simbolo del Sud Africa post- apartheid.

In generale è un incitamento al coraggio, alla resistenza e alla solidarietà nella fatica e nel dolore. La parola Shosholoza significa vai avanti, fai spazio al prossimo uomo. Dedicato a tutti quelli che si sono sacrificati, si stanno sacrificando e si sacrificheranno per un futuro etico e sostenibile dell’umanità.