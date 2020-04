Coronavirus a Malnate, ventidue contagi e sei morti

«Ad oggi il numero di nostri concittadini risultati positivi al tampone e notificati da ATS è di 22, e di questi 6 sono tragicamente deceduti per le complicazione relative all’infezione». I numeri esatti, per Malnate, li dà il sindaco Irene Bellifemine.

«Per tutta la giornata di ieri sono stata inoltre in contatto con i referenti della RSA Don Gnocchi, che mi hanno comunicato che 37 anziani sono attualmente positivi all’interno della struttura, e vengono curati in un apposito reparto isolato creato ad hoc secondo gli standard definiti da Stato e Regione. Di questi 37, 3 sono compresi nei 22 cittadini malnatesi. Prossimamente, d’accordo con la direzione della struttura, mi recherò personalmente presso il Centro Don Gnocchi, per verificare la situazione».

«Come potete ben capire – continua il sindaco – la situazione è ancora molto complessa, sebbene diversi esperti comincino a vedere in lontananza la luce in fondo al tunnel del contagio. Per parlare della situazione a “”quattr’occhi” vi do appuntamento domani mattina alle 11.30 sulla pagina Facebook della Città di Malnate per un video in diretta nel quale cercherò di rispondere alle vostre domande. La strada è lunga, ripida e impervia, ma mi sono resa conto in queste settimane di quanto forte sia la nostra comunità. Credo fortemente nella forza e nella tenacia dei malnatesi, insieme, senza mollare, ce la faremo.