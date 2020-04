“Diverso nella forma, ma più forte nel cuore” il 25 Aprile a San Giorgio

A San Giorgio su Legnano il 25 Aprile sarà “diverso nella forma, ma più forte nel cuore e nella mente”. A causa infatti dell’emergenza coronavirus, le celebrazioni per 25 Aprile di quest’anno, anno in cui ricade il settantacinquesimo Anniversario della Liberazione, dovranno attenersi alle norme anti-covid19 ma senza per questo perdere i valori di unione e libertà.

Alle ore 1o, a nome della sezione Anpi, il sindaco Walter Cecchin e il consigliere Roberto Garavaglia poseranno i fiori al Monumento della Resistenza per una breve cerimonia a cui però la cittadinanza non potrà partecipare fisicamente al fine di evitare assembramenti. Al termine della cerimonia ufficiale, Roberto Garavaglia consegnerà poi la tessera ANPI ad honorem a Franca Morelli, figlia del deportato sangiorgese Mario che disse di no ai nazisti che lo volevano mandare a combattere per i repubblichini.

Nel pomeriggio invece, ore 15:00, sulle note di “Bella Ciao” avrà inizia il flash-mob nazionale organizzato da Anpi.