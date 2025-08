Pedone investito venerdì mattina a San Giorgio su Legnano

Investimento di un pedone questa mattina, venerdì primo di agosto poco dopo le 7 in via Aldo Moro 27 a San Giorgio du Legnano. L’uomo, un 61enne, è stato travolto da un’auto mentre camminava lungo la strada.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi: due ambulanze, una della Croce Bianca di Legnano e una con personale di soccorso avanzato, entrambe in codice giallo. Allertati anche i carabinieri della compagnia di Legnano e la polizia locale di San Giorgio su Legnano, che stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente.

L’uomo, cosciente al momento dell’arrivo dei soccorsi, è stato stabilizzato e trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti. Le sue condizioni sono serie ma non risulterebbe in pericolo di vita. L’intervento dei soccorritori è ancora in corso. Traffico rallentato nella zona per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi di legge.