Due nuovi casi di Covid-19 a Ternate

Sale a sei il totale dei cittadini di Ternate positivi al Covid-19. Lo ha comunicato martedì 14 aprile il sindaco Lorenzo Baratelli, dopo aver ricevuto l’aggiornamento della Prefettura di Varese che confermava l’insorgere di due nuovi casi di Coronavirus.

Per quanto riguarda i due primi casi, entrambi sono stati dimessi dall’ospedale e ora risiedono in una struttura sanitaria per la riabilitazione. La terza persona positiva è invece guarita ed è tornata a casa. Il quarto e il sesto caso sono in buone condizioni e sono isolati in quarantena nella propria abitazione, mentre il quinto è ancora ricoverato in ospedale.

«Invito tutti – commenta il sindaco Lorenzo Baratelli – a proseguire nel rispetto delle norme di sicurezza che stanno contribuendo al contenimento della diffusione del virus, soprattutto per quanto concerne il rimanere a casa ed uscire solo in caso di estrema necessità e muniti di mascherina. Con l’aiuto e la collaborazione di tutti, sono certo che riusciremo a superare questo difficile periodo».