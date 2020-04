Duemila euro in contanti e una serra per l’erba, denunciato 22enne

In casa aveva installato una piccola serra e oltre 2 mila euro in contanti, così un 22enne di Castellanza, disoccupato e incensurato, non ha saputo giustificare tutti quei soldi. Nelle scorse ore i Carabinieri della stazione di Castellanza lo hanno denunciato in stato di libertà, per detenzione sostanze stupefacenti a fini di spaccio.



Il giovane, fermato per un normale controllo e trovato in possesso di pochi grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish (poco meno di 3 grammi), è stato sottoposto ad una più approfondita perquisizione locale presso la propria abitazione, durante la quale veniva trovato in possesso di 5 grammi di marijuana, meno di un grammo di cocaina, 4 vasi con semi già piantati, due confezioni di semi, una serra completa di telaio e lampade, materiale per la coltivazione, lavorazione e confezionamento della sostanza. Tutto il materiale è stato sequestrato.