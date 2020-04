Elezioni, rinvio in autunno

Manca l’ufficialità ma non la certezza: le elezioni amministrative sono rinviate in autunno.

La decisione di rinviare le regionali è stata comunicata dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante un vertice a palazzo Chigi con i leader del centrodestra Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani.

Avrebbero dovuto tenersi i rinnovi di Veneto, Liguria, Marche, Toscana, Campania e Puglia.

Le Regionali slitteranno con ogni probabilità al prossimo autunno e così le elezioni dei consigli comunali, che dovrebbero essere fissate tra il 15 ottobre e il 15 dicembre 2020.

Anche la provincia di Varese era naturalmente coinvolta dal voto, per via di numerosi rinnovi nelle piccole e grandi amministrazioni, peraltro in un momento in cui le compagini politiche, anche a livello locale e lontano dai partiti, stavano per scaldare i motori della campagna elettorale.

Nel Varesotto si andrà dunque al voto in autunno in questi comuni: Casorate Sempione, Gemonio, Golasecca, Gorla Maggiore, Laveno Mombello, Luino, Origgio Masciago Primo, Saronno, Somma Lombardo, Lonate Ceppino.