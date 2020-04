Emergenza coronavirus, il rendiconto di Un cuore con le ali

L’ Associazione Un Cuore con le Ali dopo due mesi dedicati a supportare le richieste di aiuto pervenute sia in forma privata o tramite segnalazioni, desidera informare chi ha contribuito con donazioni.

«Sono state acquistate 41 tessere card spesa e generi alimentari di prima necessità, senza scordarci degli amici a quattro zampe – spiega Maura Aimini, presidente di Un Cuore con le Ali Varese – Inoltre abbiamo contribuito ad alleggerire il prezioso lavoro di MariaRosa Sabella del Centro Diurno Il Viandante, angelo sempre presente per chi una casa non ce l’ ha. Per trasparenza comunichiamo che sono stati spesi 1980 euro».

Aimini rivolge anche un appello: «Purtroppo le scorte si stanno esaurendo, considerando che sono oltre 100 le persone che abbiamo aiutato. Ancora grazie per il vostro supporto, vi chiediamo di continuare a sostenerci visto il prolungarsi di questo difficile periodo. Per contribuire l’iban è IT81W0311110810000000000659

Causale #distantimanondivisi»