Gli auguri di buona Pasqua dalle suore di Santa Marta

Da parte delle Suore di Santa Marta di Roggiano arrivano gli auguri di Pasqua. “Il nostro pensiero quotidiano va a tutte le famiglie del territorio”, scrive Suor Andreina, coordinatrice delle attività educative e didattiche delle scuole dell’Educandato Maria SS Bambina.

“Nelle nostre preghiere ricordiamo i nostri alunni e le loro famiglie, insieme a tutti quanti abitano qui, dove da tanti decenni la nostra comunità vive e lavora. In particolare vogliamo far sentire la nostra vicinanza spirituale a coloro che soffrono e che hanno subito lutti in questo periodo, senza la possibilità di piangere i propri cari. Normalmente anche noi, come avviene in qualsiasi famiglia, approfittiamo delle vacanze di Pasqua per spostarci da una comunità all’altra della nostra congregazione per trascorrere il tempo insieme e ora sentiamo fortemente l’impedimento di dover rimanere fisicamente distanti, ma proprio le difficoltà, anche le più piccole, ci permetteranno di percorrere questa Settimana autentica e di rileggere – alla luce della Resurrezione – le parole di Papa Francesco: Nella sua croce siamo stati salvati per accogliere la speranza e lasciare che sia essa a rafforzare e sostenere tutte le misure e le strade possibili che ci possono aiutare a custodirci e custodire. Abbracciare il Signore per abbracciare la speranza: ecco la forza della fede, che libera dalla paura e dà speranza. A tutti quindi l’augurio che la Santa Pasqua sia serena e ci apra ad un tempo nuovo di fraternità”.