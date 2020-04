“Grazie ai medici russi che ci aiutano“

Gentile redazione,

In questi giorni i soldati ed i medici della Federazione Russa sono impegnati in Lombardia nella lotta al Covid 19 . Abbiamo già ricordato che a pandemia finita il nostro gruppo Culturale donerà delle targhe commemorative dello sforzo russo ai comuni di Bergamo e Brescia perché vengano posizionati a futura memoria . Mentre al Console doneremo due pergamene una per il Presidente Putin ed una per il Consolato. Domenica sarà la Pasqua ortodossa e questi soldati e Medici la trascorreranno lontano dalla Patria. Facciamoli sentire meno soli e come tradizione accendiamo un vero alle nostre finestre per fare percepire a questo combattenti della Pace il senso della Pasqua. Invitiamo anche a realizzare per domenica prossima dalle nostre case disegni, lettere e poesie che a pandemia finita tramite le autorità preposte o le chiese ortodosse del patriarcato di Mosca saranno regalate a questi ambasciatori di speranza. Sarebbe bello per Domenica vedere i colori della federazione russa assieme al tricolore . Un grazie attraverso la cultura ai nostri amici Russi.

Marco Baratto

Gruppo Culturale Informale “Leone Tolstoj”