Il sindaco Stilo fa il punto della situazione a Castelletto Ticino

Tramite un video pubblicato ieri sera, mercoledì 15 aprile, sui profili social del Comune, il sindaco Massimo Stilo ha fatto il punto della situazione a Castelletto Ticino per quanto riguarda l’emergenza coronavirus.

Come comunicato dal primo cittadino, a Castelletto Ticino sono undici i soggetti positivi al Covid, di cui quattro in ospedale, ma fortunatamente non in gravi condizioni. «La situazione è sotto controllo – rassicura Stilo -. Teniamo sempre alta l’attenzione. Colgo l’occasione per fare un particolare ringraziamento a tutti i castellettesi che hanno dimostrato un grande senso di responsabilità nel weekend di Pasqua e Pasquetta».

Altro tema molto importante affrontato dal sindaco di Castelletto sono stati i buoni spesa: «Negli scorsi giorni avevo già spiegato che il fondo ammontava a 52.565€ – ricorda Stilo -. Il CISAS ci ha consegnato l’elenco dei beneficiari e domani (oggi, ndr) cominceremo la distribuzione tramite protezione civile e polizia locale».

Per l’assegnazione dei buoni, che verranno distribuiti da oggi pomeriggio per le prossime tre settimane, le domande presentate in questa prima fase sono state 223: «Al momento abbiamo raggiunto una cifra di circa 40 mila euro. Non vi preoccupate – conclude il sindaco -, nei prossimi giorni uscirà un altro bando per la rimanenza dei fondi».