Incidente in fabbrica, grave un uomo

Incidente in una fabbrica di Golasecca nella mattinata di lunedì 20 aprile. (immagine di repertorio)

È successo in uno stabilimento che si occupa di materiale plastico di via Cesare Battisti. Secondo le prime informazioni coinvolto sarebbe un uomo di 46 anni, ferito in maniera molto seria agli arti inferiori.

Sulla dinamica stanno lavorando i carabinieri ella compagnia di Gallarate intervenuti sul posto. Sembra, da una prima ricostruzione, che l’uomo stesse lavorando ad un macchinario che l’ha schiacciato, ma bisogna attendere una valutazione più corta per ricostruire con precisione l’accaduto.

Sul posto sono stati inviati i soccorritori in codice rosso: sanitari, Carabinieri, Vigili del Fuoco e personale dell’ispettorato del lavoro. Arrivato in luogo anche l’elisoccorso per trasportare il ferito in ospedale.