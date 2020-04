Investire i propri risparmi è facile se sai come farlo

Chi ha dei risparmi da parte e desidera investirli si trova di fronte a una grande varietà di opportunità. Ne parliamo con il team di Avatrade.com, che ci insegna come evitare errori comuni e che cosa fare per far fruttare il proprio capitale.

La valutazione del rischio

Il primo aspetto a cui si deve pensare è quello che riguarda la valutazione del rischio: esso è tanto più elevato quando più alto si rivela il rendimento potenziale. In altre parole, una possibilità di guadagno maggiore corrisponde a un rischio superiore: è solo tenendo presente questo aspetto che si può valutare in modo appropriato se un investimento è eccessivamente coraggioso o se, invece, vale la pena di affrontarlo. Alcuni prodotti sono più rischiosi rispetto ad altri: è il caso, per esempio, delle obbligazioni strutturate e degli strumenti derivati, il cui acquisto deve essere ponderato con la massima attenzione. È necessario prestare la massima attenzione, inoltre, nel momento in cui si acquistano dei titoli non quotati su un mercato regolamentato; il sito web della Borsa italiana è sempre un ottimo punto di riferimento a cui affidarsi. Infine, qualora il servizio preveda il coinvolgimento di paradisi fiscali, è indispensabile procedere con i piedi di piombo.

Investire solo in quello di cui si è a conoscenza

Il rischio di investire online in modo sconsiderato, puntando su una soluzione di cui non sono bene chiare le caratteristiche, è sempre dietro l’angolo. Prima di prendere una decisione definitiva, pertanto, è opportuno verificare sempre che il soggetto che propone un servizio o un prodotto lo conosca in modo ottimale, anche perché deve essere in grado di fornire ai propri interlocutori tutte le informazioni necessarie. Un altro quesito che conviene porsi è quello relativo alla qualità dell’investimento: esso sarà fruttuoso sia per chi lo acquista che per chi lo offre?

Vietato illudersi

Non esistono prodotti miracolosi che permettono di diventare ricchi da un giorno all’altro, ed è per questo che non ci si deve fidare delle proposte poco realistiche. Se si ha a che fare con un interlocutore che parla di guadagni fin troppo facili, è bene drizzare le antenne e stare in allerta, perché si potrebbe sentire odore di bruciato. Meglio stare alla larga anche da chi offre guadagni rapidi e da coloro che richiedono il coinvolgimento di altre persone per il buon esito di un investimento: è molto probabile che si finisca immersi in una catena di Sant’Antonio. Più in generale devono essere scartate tutte le proposte che appaiono fumose, vaghe e prive di dettagli.

I metodi di pagamento

Quando si investe online non bisogna mai versare il denaro in contanti; è necessario, invece, utilizzare degli assegni bancari o circolari. Attenzione, però: vanno evitati sia gli assegni privi di intestazione che quelli che sono intestati ai promotori finanziari, i quali non dovrebbero mai incassare in prima persona il denaro effettuato. Gli assegni vanno girati o intestati all’intermediario per il quale lavora il promotore, e devono presentare la clausola di non trasferibilità. Se non si vuole fare ricorso agli assegni, nulla vieta di adottare i bonifici: anche in questo caso, comunque, non devono essere effettuati verso il promotore.

Tracciare gli investimenti

Con il passare del tempo non si può escludere la possibilità che le caratteristiche del prodotto che si è comprato cambino; oppure, più semplicemente può accadere che siano le proprie esigenze a variare. Per questo motivo è molto importante informarsi e seguire i propri investimenti con estrema attenzione, badando a tutte le informazioni che sono riportate sui documenti forniti dagli intermediari. Solo in questo modo si può beneficiare di un quadro chiaro e completo relativo alla sorte dei propri risparmi. Non è detto che un investimento vada mantenuto per forza: se l’occasione lo richiede, può essere necessario anche liquidarlo.

Come evitare le truffe

Tutti i documenti che si ricevono devono essere letti con la massima cura e conservati. I dati relativi agli investimenti, come per esempio password o codici vari, sono strettamente personali e non devono essere comunicati a nessuno. Inoltre, quando si ha a che fare con un soggetto che propone un investimento, è sempre opportuno verificare che possa essere identificato in modo chiaro e trasparente.