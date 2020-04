La ristrutturazione completa di casa in ottica domotica

La domotica ci permette di migliorare la qualità della vita nella nostra dimora. Si tratta di una tecnologia sempre più diffusa e sempre più richiesta in fase di ristrutturazione, che ci permette di gestire molti aspetti della nostra vita domestica in modo semplice, agile e intelligente.

Chi sceglie di dotarsi di un impianto domotico può gestire tramite dispositivi digitali e comandi vocali molte funzioni, tra cui:

Illuminazione : accensione, spegnimento e regolazione delle luci in base alla presenza o meno di qualcuno in uno specifico ambiente.

: accensione, spegnimento e regolazione delle luci in base alla presenza o meno di qualcuno in uno specifico ambiente. Controllo dei carichi di corrente elettrica : permette un risparmio energetico gestendo i flussi di corrente in base alle necessità e prevenendo blackout da sovraccarico.

: permette un risparmio energetico gestendo i flussi di corrente in base alle necessità e prevenendo blackout da sovraccarico. Videofonia : comunicazione interna (tra le stanze) e chiamate esterne all’abitazione.

: comunicazione interna (tra le stanze) e chiamate esterne all’abitazione. Aperture e chiusure : gestione intelligente e automatizzata di persiane, porte, tende, cancelli.

: gestione intelligente e automatizzata di persiane, porte, tende, cancelli. Termoregolazione : gestione della temperatura (riscaldamento o raffreddamento) in ogni parte della casa.

: gestione della temperatura (riscaldamento o raffreddamento) in ogni parte della casa. Allarme : gestione dei sistemi di sicurezza ambientali; rilevazione di fughe di gas, presenza di fumi e allagamento, messa in sicurezza dell’ambiente con la chiusura automatica delle elettrovalvole predisposte.

: gestione dei sistemi di sicurezza ambientali; rilevazione di fughe di gas, presenza di fumi e allagamento, messa in sicurezza dell’ambiente con la chiusura automatica delle elettrovalvole predisposte. Irrigazione : gestione automatizzata dell’irrigazione del giardino ad orari specifici e con ausilio di sensori per la pioggia e l’umidità.

: gestione automatizzata dell’irrigazione del giardino ad orari specifici e con ausilio di sensori per la pioggia e l’umidità. Sicurezza : monitoraggio in tempo reale della casa, dentro e fuori.

: monitoraggio in tempo reale della casa, dentro e fuori. Controllo di elettrodomestici: settaggio, programmazione e controllo a distanza del funzionamento di elettrodomestici.

Tutto questo permette di ottimizzare le risorse e abbattere gli sprechi, con un notevole risparmio energetico, alleggerendo anche gli impegni per condurre casa. Rientrare a casa dopo una lunga giornata di lavoro mentre parte automaticamente la musica preferita in sottofondo, le luci si regolano su un colore rilassante e il frigorifero prepara il ghiaccio in un bicchiere, è un sogno che al giorno d’oggi è facilmente realizzabile.

Gli scenari della casa domotica

Uno scenario è una situazione tipo preconfigurata che presuppone una serie di azioni che il sistema applicherà automaticamente all’avverarsi della situazione prevista. Facciamo alcuni esempi.

Attivando l’allarme, il sistema capirà che stiamo uscendo di casa, in questo modo spegnerà le luci e abbasserà l’aria condizionata in estate o il riscaldamento in inverno, per evitare inutili sprechi, chiuderà il gas e attiverà tutti gli altri sistemi di videosorveglianza.

Con un comando vocale che richiede un ambiente cinema, il sistema attiverà tutta la programmazione legata a quello specifico evento spegnendo le luci, abbassando le persiane, attivando l’impianto di diffusione sonoro e accendendo automaticamente la tv.

Tutti i sistemi interagiscono tra loro mediante una centralina dedicata e specifici protocolli wireless che evitano l’intrusione nei sistemi da parte di persone non autorizzate. Ogni singolo sistema possiede un’interfaccia user-friendly che permette di specificare degli scenari o agire manualmente in qualsiasi momento, semplicemente avvalendosi di appositi touch screen, telecomandi o controlli vocali. È inoltre possibile collegarsi dall’ufficio o da qualsiasi luogo con il proprio smartphone in tempo reale.

Si può uscire e andare in vacanza con la sicurezza che la casa sarà gestita correttamente in tutti gli aspetti – regolazione della temperatura, arieggiamento, irrigazione, sicurezza – con la tranquillità di poterli controllare anche da remoto.

La ristrutturazione completa di casa secondo Io Ristrutturo e Arredo

Gli impianti domotici devono essere progettati e installati da tecnici specializzati. Numerosi aspetti richiedono infatti competenze specifiche e consolidate. Una buona idea, per evitare perdite di tempo e contenere i costi, è installare l’impianto domotico durante gli interventi di ristrutturazione completa di casa con un servizio chiavi in mano come quello offerto da Io Ristrutturo e Arredo, il network di professionisti e punti vendita dell’interior design con 90 punti vendita in tutta Italia, che propone una formula chiavi in mano e all inclusive di ristrutturazione e arredamento.

A differenza di altri servizi “chiavi in mano”, che non includono gli arredi, Io Ristrutturo e Arredo si occupa di tutto, compresa la parte burocratica, lasciando al cliente solo la parte emozionale del fare casa, senza preoccupazioni e stress. Il vantaggio di una ristrutturazione completa casa comprensiva arredamento finale come quella proposta da Io Ristrutturo e Arredo sta nel fatto che tutte le scelte tecniche, come la divisione degli spazi, dipendono dalle richieste estetiche e funzionali del committente, che così facendo avrà sempre un risultato finale in linea con le sue aspettative e i suoi desideri.

Con Io Ristrutturo e Arredo il cliente potrà contare su di un referente unico che seguirà la ristrutturazione dal progetto alla consegna dell’appartamento già arredato; formerà il team di lavoro, coordinerà il cantiere e sbrigherà le pratiche catastali.

I materiali utilizzati provengono tutti da produttori certificati made in Italy. Nelle materioteche presenti in ciascuno dei 90 punti vendita del network in tutta Italia, è possibile vedere e toccare con mano un’ampia selezione di materiali e tessuti, provando gli abbinamenti con la consulenza di un esperto. Si tratta di un grande vantaggio, che consente di scegliere in modo consapevole, e non soltanto sfogliando cataloghi. Molti punti vendita dispongono anche di un innovativo software che permette di vedere l’anteprima del progetto in grafica tridimensionale: questo permette di capire cosa è fattibile e cosa no, apportando le opportune migliorie prima di iniziare i lavori. Tutto viene sempre concordato con il cliente.

Oltre alla ristrutturazione completa di casa, il network si occupa anche di interventi di semplice relook, per rinnovare casa senza costosi interventi in muratura.