“L’addetta alla sicurezza richiede l’uso di mascherine e ora è sotto processo disciplinare”

Contestazione disciplinare per una lavoratrice addetta alla vigilanza di Mle-Bcube, a Malpensa. A denunciarlo è il Cub Trasporti: «L’ha ricevuta perché avrebbe richiesto il rispetto delle norme regionali che prevedono il rispetto dell’utilizzo delle mascherine».

«La lavoratrice – continua Renzo Canavesi di Cub Trasporti – non ha impedito a nessuno di accedere al magazzino di Mle ma, essendo addetta all’entrata del personale, ha semplicemente invitato alcuni che si presentavano senza la copertura del naso e della bocca al rispetto delle norme regionali – che prevedono espressamente l’utilizzo delle protezioni individuali sia per la tutela della propria salute, visto che per oltre otto ore deve presidiare il varco dove si muovono i lavoratori senza mantenere la prevista distanza di sicurezza, sia quella di tutti gli altri».

«Ripetutamente in queste settimane abbiamo denunciato alle autorità il mancato rispetto delle norme di sicurezza al Cargo e continueremo a farlo finché i lavoratori verranno minacciati invece di essere tutelati».