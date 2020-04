Una lezione dal coronavirus: il rispetto per la Terra

La nuova puntata del TG di Fortunello, il notiziario condotto dal pupazzo dell’attrice Marina De Juli, è dedicata al pianeta Terra, celebrato settimana scorsa. “Il nostro pianeta è davvero incredibile! Dà l’acqua a tutti, fa crescere la pappa sugli alberi e dall’alba al tramonto fa spettacoli meravigliosi…”, racconta il Gatto Monello.

“E adesso che ci siamo fermati, l’aria si è ripulita e gli animali corrono felici per le strade”, ma non è sempre stato così. C’è chi si è approfittato della Terra, bruciando foreste, inquinando l’aria e avvelenando l’acqua.

“Gli uomini ricordano un tale che cerca sempre casa e quando la trova diventa sempre più numeroso se ne approfitta e uccide anche chi lo ospita. Capito chi?!?”, chiede Fortunello con riferimento al coronavirus.

Quando la quarantena finirà gli uomini dovranno ricordarsi di non comportarsi come virus con l’organismo vivente Terra che li ospita.

Il progetto del Tg di Fortunello, nato con la quarantena, per spiegare ai più piccoli una situazione davvero complessa si prende ora una pausa. “Io e Fortunello da settimana prossima cominciamo a cercare un lavoro, o uno sponsor per i nostri appuntamenti online”, spiega Marina De Juli nel suo post condiviso anche nel gruppo Fb VareseNews Bambini.

