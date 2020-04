Mascherine in arrivo per anziani e malati

Anche il Comune di Comabbio ha iniziato – sabato 4 aprile – a distribuire mascherine ai suoi cittadini più fragili.

Si tratta di mascherine lavabili e riutilizzabili realizzate interamente in cotone, non chirurgiche e non dpi, ma capaci di fornire comunque una minima protezione per limitare la diffusione del contagio. Di fronte all’epidemia di Covid-19 la misura preventiva più efficace rimane comunque stare a casa e evitare di uscire se non per necessità reali.

Le mascherine sono riservate agli anziani sopra i 65 anni oppure alle persone affette da particolari tipi di patologia. Per richiedere una mascherina è sufficiente telefonare gli uffici comunali da lunedì a venerdì tra le 9:00 e le 13:00.

I volontari comunali saranno incaricati della consegna.