I numeri del contagio: nel Varesotto 2.302 casi, 51 in più in un giorno

La diffusione dei dati sui tamponi positivi di mercoledì 22 aprile porta a 2.302 il numero dei contagiati in provincia di Varese, 51 in più dell’ultimo bollettino di lunedì.

In tutta la Lombardia, a fronte di 290.699 tamponi eseguiti (+13502 nell’ultimo giorno) i casi positivi sono saliti a 69.092 (+1161 rispetto alle 24 ore precedenti) mentre il numero dei morti è cresciuto ancora di 161 vittime portando il totale dei lombardi che hanno perso la vita a causa di Covid-19 (secondo i dati ufficiali) a 12.740.

In tutto i pazienti ancora seguiti nei reparti di terapia intensiva in Lombardia sono 817, sono calati di 34 pazienti nell’ultimo giorno. I ricoverati non in terapia intensiva sono 9.692, ovvero 113 in meno rispetto a ieri.

I casi nei 20 comuni della provincia più colpiti

BUSTO ARSIZIO 229

VARESE 214SARONNO 136

GALLARATE 124

LAVENO-MOMBELLO 110

COCQUIO-TREVISAGO 104

MALNATE 97

CARONNO PERTUSELLA 74

TRADATE 60

SOMMA LOMBARDO 60

CASTELLANZA 51

CASSANO MAGNAGO 45

LONATE POZZOLO 42

GORLA MINORE 38

OLGIATE OLONA 32

CARDANO AL CAMPO 30

ORIGGIO 28

SAMARATE 25

FERNO 25

VERGIATE 25

I casi per provincia