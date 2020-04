Omaggio a Sepulveda della biblioteca on line di Varese

“Il vecchio che leggeva romanzi d’amore”, “Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare”, e poi ancora “Patagonia express”, la “Trilogia dell’amicizia” e altre 44 opere. Tutte disponibili gratuitamente online.

Varese omaggia così Luis Sepúlveda, autore cileno scomparso ieri in Spagna a causa del coronavirus, attraverso la MediaLibraryOnLine di Palazzo Estense. Un servizio che ai cittadini piace sempre di più: dal 1° aprile a oggi, infatti, sono stati 1170 gli ebook chiesti in prestito alla Biblioteca, contro i 70 al mese che, in media, venivano scaricati nel 2019. E da oggi è consultabile online anche “Il Corriere della Sera”.

«La cultura – afferma il sindaco Davide Galimberti – esercita ed eserciterà un ruolo di primo piano nel far ripartire la nostra città e il nostro Paese. Lo abbiamo detto sin dall’inizio di questa emergenza e torniamo a farlo oggi, supportati anche dalle risposte che ci arrivano dai varesini. Sempre più gente apprezza il nuovo modo di frequentare la Biblioteca e, così, ci è sembrato naturale che quest’ultima mettesse a disposizione una raccolta dedicata a Sepúlveda. È il nostro modo per ricordare uno degli autori più apprezzati della letteratura mondiale del Novecento».

La play list dedicata allo scrittore e poeta cileno è disponibile nell’homepage del servizio MLOL di Palazzo Estense, selezionando “esplora catalogo”, o direttamente cliccando qui.

Altra novità di oggi è nella sezione “edicola”, dove, come anticipato, saranno consultabili “Il Corriere della Sera” e i diversi prodotti redazionali allegati al quotidiano.

Per quanto riguarda i numeri, oltre al già citato record di prestiti, i primi 17 giorni di aprile hanno visto 2583 accessi al sistema MLOL, contro i 2254 totali di marzo e i 400 che, in media, si registravano nei mesi dello scorso anno. Bene anche gli utenti unici: 372 in questa prima metà di aprile, contro i 409 complessivi del mese scorso e i 50 in media per ogni mese dello scorso anno. Dal 1° marzo, infine, sono stati iscritti al servizio 284 nuovi utenti, che si aggiungono agli oltre 10mila che vi potevano già accedere in quanto registrati in Biblioteca negli ultimi cinque anni.

Per richiedere l’attivazione di nuove utenze del servizio è sufficiente scrivere una mail a biblioteca@comune.varese.it, indicando il proprio nome e cognome, la data di nascita, il codice fiscale e l’indirizzo email. Allo stesso indirizzo ci si può rivolgere per segnalare eventuali problemi sulla piattaforma MLOL o per suggerire ulteriori libri da acquistare.

Per accedere al sistema di prestito occorre collegarsi alla piattaforma MLOL, che ha una pagina dedicata a Palazzo Estense: https://varese.medialibrary.it. Gli iscritti dovranno utilizzare il proprio codice fiscale come username e la propria data di nascita come password, con giorni, mesi e anni separati da uno slash (a titolo d’esempio 17/11/1993). Una volta effettuato l’accesso sarà possibile cambiare la propria password.

Il servizio di prestito ebook è attivo sia per la Biblioteca civica di via Sacco, sia per la Biblioteca dei Ragazzi di Biumo Inferiore e per quella di San Fermo. Si possono scaricare fino a 6 titoli al mese (inteso come mese solare); ogni link ha validità per 15 giorni.

La piattaforma MLOL consente la lettura degli ebook in formato epub e, pertanto, non è possibile scaricare i libri sui dispositivi Kindle. Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili nelle FAQ online.