Parco del Boia “presidiato” per evitare feste e grigliate

Parco del Boia presidiato per tutti i giorni delle feste di Pasqua. Un impegno per evitare eventuali assembramenti nell’area verde che sta tra Cavaria con Premezzo, Besnate e Jerago con Orago.

I controlli agli ingressi della zona di bosco e alle aree attrezzate sono già stati attivati dal Comune di Cavaria con Premezzo giovedì 9 aprile , con la vigilanza di Via Montello e Via Sant’Antonino. I cartelli di chiusura al pubblico (e non chiaramente ai privati che hanno le case dentro al parco) risalgono invece al 20 marzo, con ordinanza del sindaco.

I controlli sono coordinati dal COC d Cavaria, con l’assessore alla sicurezza Diego Bonutto e del presidente e vicepresidente di Protezione Civile di Cavaria. Nella giornata del lunedì dell’Angelo erano ad esempio disponibili otto volontari di Protezione Civile (con quattro mezzi) e sei volontari comunali, divisi su tre turni e su tre percorsi di controllo. A questi si sono aggiunti anche il sindaco, alcuni assessori e un’unità di polizia locale.

I fermati/multati sono stati otto, trovati all’interno del parco (grigliate, passeggiate etc). «Erano persone non residenti a Cavaria con Premezzo, ma residenti nei comuni a noi limitrofi».