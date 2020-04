Partono le “Letture a tutto schermo” con laboratorio

Ripartono dai social le attività per bambini promosse dalla Biblioteca civica di Jerago con Orago che, a partire da maggio, propone ai suoi piccoli amici un nuovo appuntamento con la bibliotecaria Katia e le sue “Letture a tutto schermo” ogni sabato mattina alle ore 10.

Come accadeva anche “in presenza”, ogni lettura sarà fonte di ispirazione per un piccolo laboratorio creativo, sempre diverso. Per partecipare bisogna inviare una email scrivendo a biblioteca@comune.jeragoconorago.va.it.

Nella mattinata di sabato, poco prima dell’appuntamento, ogni genitore riceverà in risposta una email di invito con il link per accedere alla videoconferenza.

Inoltre, per i più grandicelli, Katia propone anche l’ascolto di Elenafantasy, il libro di Maria Elena Walsh cui è dedicata ogni giorno la lettura di un capitolo, pubblicata sul canale Youtube della rete Biblioteche Valli dei Mulini.

Di seguito il primo capitolo.