Imparare a gestire la rabbia: i bambini leggono ai bambini

“Cosa c’è di più bello delle storie contenute nei libri per bambini? Farsele leggere dai bambini stessi!”

Così il Sistema bibliotecario della Valle dei Mulini oggi, giovedì 16 aprile, affida la conduzione del suo notiziario per giovani lettori a due bambini: Pietro 5 anni e Alessandra 9 anni, di Cantello che leggono ad alta voce e con grande passione “Che rabbia”, l’albo illustrato di Mireille D’Allancé che insegna ai piccoli (e non solo loro) un buon metodo per imparare a riconoscere e gestire l’ira, una delle emozioni più difficili. Soprattutto in questo periodo di chiusura forzata dentro casa.

Sono già una dozzina i “notiziari letterari” postati dal Sistema bibliotecario Valli dei mulini (rete cui aderiscono 44 biblioteche civiche del Varesotto) sulla propria pagina Facebook e sul nuovissimo canale YouTube. Una svolta social cui partecipano bibliotecari e bibliotecarie per mantenere un contatto più vivo con i loro lettori, soprattutto i più giovani, e continuare a coltivare insieme, anche se ciascuno a casa propria, la passione per la lettura.