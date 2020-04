Il premier Conte parlerà alle 20 e 20

È stata annunciata per le 20 e 20 di domenica 26 aprile la conferenza stampa del premier Antonio Conte sui dettagli della Fase 2 a cui ha lavorato la task force di esperti. In questi giorni si sono fatte molto indiscrezioni ma solo questa sera si saprà cosa si potrà fare e cosa ancora no e soprattutto come ci si dovrà muovere per raggiungere i posti di lavoro.