Primo caso di coronavirus a Crosio della Valle

Primo caso di coronavirus nel comune di Crosio della Valle. Lo ha comunicato il sindaco Marco Bortolussi oggi sabato 4 aprile. Con una lettera ai suoi concittadini ha diffuso la notizia di un primo contagio in paese.

“Vi scrivo per comunicarvi che un nostro concittadino è risultato positivo al tampone per il virus Coviello -19 – scrive il sindaco – fortunatamente le sue attuali condizioni di salute non richiedono il ricovero ospedaliero ma gli permettono di rimanere presso la sua abitazione ad affrontare il decorso della malattia ormai in via di risoluzione. Vorrei che questa notizia non generasse allarme o timore poiché la situazione è costantemente seguita e monitorata. Colgo l’occasione per condividere con voi una riflessione – aggiunge Bortolussi- in un momento difficile come quello che stiamo vivendo è più che mai importante rinnovare il legame tra amministrazione e cittadini. Come sindaco ho il dovere istituzionale di informarvi sulla situazione e continuerò a farlo qualora dovessero esserci ulteriori sviluppi. Come cittadini e necessario che continuiamo a rispettare le disposizioni contenute nei vari decreti emanati nelle ultime settimane”.