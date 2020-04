Rescaldina, parchi e arredi urbani sanificati

Dopo il montaggio delle tensostrutture all’Humanitas di Rozzano e la consegna dei kit protettivi ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta dei comuni limitrofi, la Protezione Civile di Cerro Maggiore, Rescaldina e San Vittore Olona ha eseguito, sabato 04 aprile, la sanificazione degli arredi urbani di Rescaldina su incarico dell’Amministrazione comunale.

L’intervento, con l’obiettivo di igienizzare tutte le aree esterne pubbliche come i parchi, gli ingressi di scuole e asili, i cestini e le pensiline degli autobus, è stato eseguito con l’utilizzo di un veicolo antincendio boschivo opportunamente modificato per erogare sostanze disinfettanti atossiche ed ecosostenibili. L’attività ha visto l’impiego di 10 volontari, adeguatamente protetti con dispositivi di protezione individuale, si sono alternati per l’intera giornata per concludere il lavoro.

La Protezione Civile rinnova l’invito di “Restate a casa” e di uscire solamente in caso di necessità. Per i cittadini di Cerro Maggiore, Rescaldina e San Vittore Olona è contattabile allo 0331420522 anche via WhatsApp.