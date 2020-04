Rsa Sant’Erasmo, 51 ospiti e 16 operatori positivi

Hanno rivendicato la loro trasparenza sin dall’inizio della pandemia, gli amministratori della Rsa Sant’Erasmo di Legnano che questa mattina (giovedì) hanno presentato alla stampa i risultati dei tamponi, effettuati sugli 85 ospiti presenti nella struttura dopo ripetute e insistenti richieste alle autorità competenti. Sono 51 gli ospiti risultati positivi, 5 debolmente positivi e 29 negativi.

I tamponi, chiesti a gran voce dall’inizio dal direttore generale Livio Frigoli, sono stati eseguiti anche sugli operatori della struttura: 59 sono stati già processati mentre altri 30 sono stati eseguiti nella mattinata di oggi, 30 aprile.

Sui 59 tamponi già analizzati, 32 sono stati eseguiti da Ats su personale che era a casa in malattia, con un risultato di 16 operatori positivi e 16 negativi. Altri 27 sono stati eseguiti dalla Rsa e sono risultati 7 operatori positivi, 4 debolmente positivi e 16 negativi. Di questi, 13 erano in servizio e 14 in malattia.

LEGGI L’ARTICOLO DI LEGNANONEWS