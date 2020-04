Schiacciato dal trattore, ottantenne in ospedale

È finito in ospedale – ferito ma non in immediato pericolo di vita – l’80enne protagonista di un infortunio a Sumirago, nella zona tra il paese e la frazione di Albusciago

L’anziano stava effettuando alcuni lavori quando, per ragioni di chiarire, è stato travolto dal suo stesso trattorino gommato: l’uomo è rimasto intrappolato con una gamba ed è stato poi liberato dai soccorritori.

È successo intorno alle due e mezza di oggi pomeriggio, venerdì 3 aprile. Sul posto sono intervenuti automedica e ambulanza da Varese, oltre ai vigili del fuoco. Alla fine il ferito è stato portato, in codice giallo all’ospedale al Circolo, dove è giunto alle 15.30.