Tremila mascherine per i cittadini di Marnate.

È quanto il gruppo di minoranza Per Marnate è riuscito a raccogliere grazie alla collaborazione con Tescatex SRL e Terzi Industrie.

(foto d’archivio)

«Sono per voi: un piccolo gesto, per farvi capire come in questo momento di difficoltà, ora più che mai, vi siamo vicini». Per chiedere le mascherine, che saranno distribuite in una confezione che ne contiene due, è necessario compilare il modulo online (a questo link).

«Questa emergenza si combatte- continua- solo con altruismo e sentendosi parte della comunità. Vi chiediamo cortesemente di richiederci le mascherine solo se strettamente necessario. Potete fare anche la richiesta per un vostro vicino di casa, per i vostri genitori, o un anziano o una famiglia in difficoltà o che non può accedere a internet».