Buoni regalo e pasti a domicilio, l’azione di TripAdvisor per aiutare i ristoranti

Tripadvisor permetterà agli utenti e viaggiatori di aiutare i 5 milioni di ristoranti presenti sulla piattaforma. Lo si potrà fare incoraggiando, ad esempio, l’acquisto di buoni regalo e di servizi di consegna a domicilio o di asporto dai loro ristoranti preferiti. In particolare, i buoni regalo fungono da micro prestiti che aiutano gli operatori a pagare l’affitto e gli impiegati e a sostenere altre spese fondamentali.

Con l’impegno di portare più attenzione verso queste imprese, i membri di Tripadvisor saranno anche incoraggiati a scrivere recensioni e a creare guide che mettano in evidenza i loro ristoranti e bar preferiti e le loro esperienze gastronomiche recenti. Questi piccoli gesti di supporto possono avere un impatto importante sui business e sulle comunità locali finché le restrizioni di viaggio e il lockdown persistono.

Tripadvisor, inoltre, sta coinvolgendo la sua community globale per aiutare a generare donazioni a cause di supporto così necessarie in questo momento di bisogno. Gli utenti possono anche mostrare il loro apprezzamento per un ristorante o chef sui social media e generare così donazioni alle persone coinvolte nella crisi. La Tripadvisor Foundation si è impegnata a donare $1 milione per supportare le organizzazioni che assistono le popolazioni più vulnerabili nel mondo in risposta al COVID-19. Per iniziare, la Fondazione contribuirà con $1 (fino a un massimo di $150.000) per ogni recensione di Tripadvisor postata o condivisa con l’hashtag #LoveYourLocal su account pubblici di Twitter, Facebook o Instagram. I ricavi andranno a organizzazioni che aiutano le persone coinvolte nella crisi, tra cui la World Central Kitchen. I dettagli su come partecipare sono riportati qui sotto.

5 modi per aiutare i ristoranti preferiti Molti ristoranti hanno visto le loro entrate ridursi drasticamente o addirittura svanire del tutto a seguito delle misure di distanziamento e alle restrizioni applicate dai governi nel mondo. Tripadvisor sta evidenziando nuovi modi per i clienti di fornire supporto ai loro ristoranti preferiti in questo periodo. Ecco 5 modi con cui gli utenti nel mondo possono aiutare:

Premia i tuoi preferiti – Hai un ristorante preferito che non ti delude mai? Chiamalo o vai online per vedere se possono consegnarti il pasto a domicilio. Considera di ordinare un pasto a domicilio con la frequenza con cui lo faresti normalmente. Potrebbe davvero fare la differenza per quel ristorante! Non dar nulla per scontato – Potresti pensare che un ristorante locale non proponga la consegna a domicilio ma potrebbe aver cambiato la sua policy in risposta alla crisi. Controlla prima di scartare quell’ipotesi così da non perdere l’occasione. Acquisto un buono regalo – Molti ristoranti offrono l’acquisto di buoni regalo da riscattare in futuro. Questi acquisti fungono da micro prestiti per l’industria dell’ospitalità e forniscono supporto economico ai ristoranti. Ora Tripadvisor permette l’acquisto di buoni regalo sia online tramite eGiftCards sia offline chiamando il ristorante. Controlla per vedere se i tuoi ristoranti preferiti propongono questa opzione sulla loro pagina di Tripadvisor. Contribuisci a una co-donazione – Condividi fotografie e raccomandazioni dei tuoi ristoranti e chef preferiti con una recensione su Tripadvisor o con l’hashtag #loveyourlocal su Facebook, Instagram o Twitter. Ogni volta che lo farai, la Tripadvisor Foundation contribuirà con $1 (fino a un massimo di $150.000) donando il ricavato a organizzazioni che aiutano le persone coinvolte nella crisi. Scopri nuovi ristoranti – Se sei alla ricerca di posti nuovi mai provati, puoi trovare online nuove esperienze gastronomiche locali. Ci sono oltre 5 milioni di ristoranti su Tripadvisor e molti hanno aggiunto opzioni di consegna a domicilio in risposta alle restrizioni in vigore.

Un aiuto in più: #LoveYourLocal

Come parte della donazione iniziale di $1 milione per supportare l’urgente bisogno di risposte al COVID-19, la Tripadvisor Foundation contribuirà con $1 (fino a un massimo di $150.000) ogni volta che un cliente farà una delle seguenti azioni e condividerà con l’hashtag #LoveYourLocal su account pubblici di Twitter, Facebook o Instagram, la pubblicazione di:

Foto della ricevuta del buono regalo dal ristorante preferito in qualunque parte del mondo Link a una recensione di Tripadvisor sull’esperienza preferita al ristorante Piatto preferito del ristorante preferito con link alla pagina Tripadvisor del ristorante Tributo allo chef o all’esperienza gastronomica preferita con link alla pagina Tripadvisor del ristorante Lista dei ristoranti preferiti utilizzando la funzionalità “Salva” di Tripadvisor cliccando sull’icona a cuore presente sulla pagina di ogni ristorante su Tripadvisor

Queste donazioni saranno poi distribuite equamente a organizzazioni inclusa la no-profit World Central Kitchen che si mobilita urgentemente per fornire pasti in luoghi colpiti da disastri naturali e crisi.

Mentre il bisogno immediato è focalizzato sul supporto all’industria della ristorazione, le partnership con queste organizzazioni si evolveranno per sostenere i business più piccoli del settore del turismo e dell’ospitalità coinvolti nella crisi.

Per ulteriori informazioni sul COVID-19, si può visitare la pagina dedicata su Tripadvisor, leggere le discussioni sui forum dei viaggiatori di Tripadvisor, visitare il sito dell’OMS o del Ministero della Salute.