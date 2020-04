Un grande successo il nostro servizio per le consegne a domicilio

Sono passate cinque settimane dall’avvio del nostro servizio per le consegne a domicilio.

In tutto questo periodo hanno aderito in 600 tra negozi, ristoranti, laboratori artigianali in molti comuni della provincia di Varese e dell’Altomilanese. Oltre 200mila visualizzazioni della mappa e centinaia di migliaia di persone raggiunte con le nostre pagine Facebook.

Un lavoro che ha permesso a tante aziende di far conoscere la propria attività e l’opportunità per i cittadini di avere i prodotti consegnati direttamente a casa.

Il successo non è stato solo nei numeri, ma nell’effettivo lavoro svolto. In tanti ci hanno testimoniato l’utilità e il valore del servizio. Una storia interessante per tutte è quella della pasticceria di Castronno che ha ricevuto ordini anche dall’Australia per i parenti nel Varesotto.

