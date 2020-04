Un “Grazie” compare sul Castello di Monteruzzo

Un “Grazie” ben evidente su uno dei luoghi più affascinanti e caratteristici della valle Olona. Da qualche giorno, infatti, è apparso sulla facciata del castello di Monteruzzo, a Castiglione Olona, un banner di ringraziamento rivolto a chi si sta prendendo cura di noi in questi giorni difficili e complicati. «È il doveroso omaggio che Amministrazione comunale e Castiglione Olona Servizi hanno voluto tributare a nome dell’intera comunità castiglionese ai medici, infermieri, forze dell’ordine, protezione civile, operatori alimentari e volontari che si dedicano con sacrificio ed abnegazione nell’aiutare e supportare chi è in difficoltà. Alla rotonda della Biciccera è stato posizionato anche uno striscione che evidenzia il contributo dato dai cittadini di Castiglione Olona che, con grande senso civico, hanno fatto la loro parte rispettando pazientemente le disposizioni e le ordinanze» scrive in una nota l’Amministrazione comunale.

Il gesto si somma alle tante testimonianze di affetto e gratitudine, che, nella nostra provincia e in tutta la penisola, puntano a rendere omaggio al personale sanitario che sta mettendo a rischio la propria sicurezza per occuparsi della salute dei positivi al Covid-19 e di tutti noi.