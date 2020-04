Uova di Pasqua in dono per i più piccoli

L’emergenza Coronavirus non impedirà ai più piccoli di festeggiare la Pasqua con il tradizionale uovo di cioccolato. Ad Angera domani pomeriggio, venerdì 10 aprile, tutti i bambini, fino ai 10 anni, riceveranno da parte dall’amministrazione comunale un uovo di cioccolato accompagnato da altri piccoli pensierini.

«Un gesto che speriamo possa servire a rendere più dolce e sereno questo delicato momento – spiega l’assessore alla famiglia e alle attività produttive Francesca Burattinello, promotrice dell’iniziativa-. L’amministrazione coglie l’occasione per ringraziare bambini e famiglie dello sforzo che stanno compiendo restando a casa e per stimolare tutti ad affrontare i prossimi mesi “in maniera ancora più ricca, serena ed armoniosa, uniti nella certezza che abbiamo tutti lo stesso scopo e la stessa voglia di ripartire, più forti che mai. Perché questo è certo: noi ripartiremo più saldi e più tenaci che mai. Torneremo a colorare Angera e a farla risuonare di allegre risate. Niente sarà più bello del vedere di nuovo i vostri visi sorridenti e felici.”

In collaborazione con il Comitato Genitori e l’Associazione Gido, che hanno offerto i dolci doni, l’iniziativa dell’amministrazione angerese, è stata resa possibile soprattutto grazie alla disponibilità delle pasticcerie Sant’Arialdo, Albizzati e Angleria. Come sottolinea l’assessore, ogni pasticceria ha accolto con entusiasmo l’iniziativa, dimostrando grande umanità e sensibilità anche in un momento difficile come quello attuale.

«Abbiamo scelto di rivolgerci a piccoli negozi e non a grandi catene di distribuzione – afferma l’assessore Burattinello – Questo perché siamo consapevoli delle difficoltà che in questo momento stanno attraversando, loro a nome anche di tutti gli altri. Siamo convinti che il riscatto della nostra cittadina arrivi anche da questi piccoli gesti concreti che sono in grado di dare nuovo respiro a una categoria spesso messa in difficoltà. L’invito a tutti i nostri concittadini è quello di sostenere le attività del paese, che senza timore si sono messe in gioco in tutti i modi in questi giorni, ognuno secondo le proprie possibilità».

L’organizzazione della distribuzione di domani pomeriggio sarà seguita dall’assessore Antonio Campagnuolo, il quale coglie l’occasione per ringraziare i volontari angeresi, vecchi e nuovi. Non saranno infatti solo i bambini a gustarsi l’uovo di cioccolato: in segno di ringraziamento per il lavoro che stanno svolgendo sul territorio, anche gli operatori sanitari dell’Ospedale di Angera e i volontari della protezione civile riceveranno dei dolci offerti dalle tre pasticcerie.