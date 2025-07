Droni e rilievi, la protezione civile di Angera monitora la parete della “cava”

La prevenzione, si sa, può salvare vite. Per questo motivo il gruppo Volontari di Protezione Civile di Angera, sabato scorso 5 luglio, ha ospitato un corso di formazione con esercitazione sul campo per monitorare alcune aree considerate “a rischio”. Ad esempio, grazie alla tecnologia della fotogrammetria aerea, è possibile acquisire dati di rischio idro-geologico e avere una situazione aggiornata del territorio. È il caso dell’uso dei droni, piccoli robot in grado di sorvolare porzioni di territorio di interesse per acquisire immagini che poi possono essere elaborate per condurre delle analisi dei rischi. RDN odv (Rescue Drones Network) è un’associazione di professionisti che utilizzano droni con protocolli di intervento univoci e standardizzati di gestione del soccorso e delle emergenze. La protezione civile ha coordinato la logistica per permettere a RDN di operare con i droni. Sabato è stata controllata la parete rocciosa a ovest della rocca (la cosiddetta “cava”) per monitorare lo stato di conservazione della roccia esposta agli agenti atmosferici.

«Il gruppo di volontari ha potuto mettere alla prova le abilità acquisite durante il corso» spiega Nicola Lavella, coordinatore della Protezione Civile di Angera: «l’area risulta sicura e la collaborazione con la fam. Borromeo ci consente di tenere sotto controllo la stabilità della parete».

Il gruppo di protezione civile è stato impegnato anche per via delle precipitazioni temporalesche avvenute nel fine settimana. Alcuni volontari sono stati impegnati nella messa in sicurezza della spiaggia “La Nocciola”, dove il vento ha stroncato un salice. L’albero pericolante è stato rimosso dai volontari, che hanno anche asportato alcuni tronchi presenti a riva, portati dall’ultima piena del lago qualche settimana fa.

Marcella Androni, sindaca di Angera, ringrazia i volontari per il proprio impegno:

«Il volontariato delle persone attive nella protezione civile ci fa scoprire ogni volta come una comunità dove sentirsi più sicura per gli interventi di prevenzione e gestione delle situazioni di emergenza del nostro territorio, garantendo l’incolumità dei cittadini. Il gruppo si sta arricchendo di nuovi volontari e siamo certi che chiunque voglia dare una mano è ben accetto e può integrarsi con facilità.»