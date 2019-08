La Nocciola di Angera sul Lago Maggiore

La spiaggia angerese della “Nocciola” si può considerare come un piccolo prolungamento della ben più conosciuta e frequentata “La Noce”. Entrambe le spiagge infatti si trovano in Viale Pietro Martire, lungo la strada che porta a Ranco. Ma, a differenza di sua “sorella maggiore” in sabbia, il lido della “Nocciola” è erboso, provvisto di un lungo prato dove è consentito l’accesso ai cani. L’assenza di servizi rende la Nocciola la spiaggia ideale per chi cerca tranquillità e riposo, appartandosi dalla “movida” che di solito tende a preferire “La Noce”. L’acqua è bassa e pulita, non molte invece le zone d’ombra.

La posizione della spiaggia, leggermente più a nord rispetto alla “Noce”, non dista poi molto da Ranco e dall’Hotel Ristorante del Lido di Angera. Ai bordi della strada sono presenti alcuni parcheggi, circa una decina, che, visto la posizione “strategica”, possono essere utilizzati anche per “La Noce”.

Comune: Angera

Località: Angera

Spiaggia: Balneabile

Come si raggiunge La Nocciola

In auto, a piedi o con i mezzi (si può raggiungere Angera con bus o battello, scendere all’imbarcadero o in piazza Garibaldi e percorrere il lungolago a piedi fino alle spiagge)

Indirizzo per il navigatore

Viale Libertà 2

Indicazioni per il parcheggio

Parcheggio in prossimità della spiaggia

Altre informazioni Tipologia spiaggia: Pubblica Bar nelle vicinanze: Si Accessibilità disabili: no Servizi presenti: Possibilità di accedere con i cani

