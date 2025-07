Rinnova la piattaforma ecologica di Taino e Angera: “più ordinata e funzionale”

Nuova organizzazione per la piattaforma ecologica intercomunale di Taino e Angera.

Dopo un percorso di adeguamento e ammodernamento, iniziato nel 2023, l’area di raccolta rifiuti condivisa tra i due comuni è stata completamente riorganizzata, con l’obiettivo di offrire un servizio più funzionale e sostenibile.

La ristrutturazione ha interessato tanto l’aspetto logistico quanto quello informativo. I contenitori sono stati ridisposti con criteri più razionali, e in tutta l’area sono comparsi nuovi cartelli indicatori per facilitare la corretta differenziazione dei rifiuti. Una semplificazione utile sia per chi la frequenta regolarmente sia per chi si avvicina per la prima volta.

Ampio anche l’intervento sulle postazioni dedicate ai rifiuti speciali: ora la piattaforma accoglie strutture separate e segnalate per oli esausti (vegetali e lubrificanti), vernici, TV e monitor, spray e bombolette, toner, batterie per auto, pile, medicinali e lampadine. Ogni tipologia ha un suo punto di conferimento, pensato per limitare errori e garantire la corretta gestione.

Anche i container per materiali ingombranti sono stati riorganizzati in base alla tipologia: verde, legno, ferro, plastica dura e altro ancora. L’obiettivo, spiegano i Comuni di Taino e Angera in una nota congiunta, è duplice: semplificare il conferimento per i cittadini e migliorare l’efficienza del servizio nel suo complesso.

«Questi interventi si inseriscono in un piano più ampio volto alla tutela del territorio, al miglioramento del decoro urbano e alla promozione di comportamenti sostenibili da parte dei cittadini – spiegano le due amministrazioni comunali -. Invitiamo tutti i cittadini a visitare la nuova piattaforma ecologica e a farne un uso corretto e consapevole, contribuendo in modo concreto alla salvaguardia dell’ambiente».