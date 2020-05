A7 Milano-Serravalle, lavori e chiusure

Per lavori ASPI di pavimentazione, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 22:00 di mercoledì 06 maggio alle ore 06:00 di sabato 09 maggio 2020,

esclusivamente in orario notturno per tre (3) notti consecutive, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Serravalle Scrivia (Km 84+498) da carreggiata sud (direzione Genova). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo precedente di Tortona (km 63+647) con conseguente prosecuzione in viabilità ordinaria. Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Serravalle Scrivia (km 84+498) per carreggiata nord (direzione Milano). Il percorso alternativo indicato in loco prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso dal casello di Tortona (km 63+647).